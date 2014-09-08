На Донетчине без света остаются 136 населенных пунктов

В Донецкой области 7 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в 25 населенных пунктах, но 136 населенных пунктов по-прежнему остаются обесточенными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что в восстановлении участвовали 109 энергетиков ДТЭК в составе 56 бригад с использованием 58 машин спецтехники. Бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) восстановлено электроснабжение в пос. Родниковое, Зерновое, Колоски, Ленинский, Ребриково, Петровское, Подгорное, г.Комсомольск, с.Краснополье, Каменка и др.

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Также восстановлено электроснабжение жителей микрорайонов Щегловка и Ивановка в Донецке. Подключена к электроснабжению шахта Енакиевкая (ГП "Орджоникидзеуголь"), на предприятии работают вентиляция и водоотлив.

Но в Донецкой области обесточенными (в том числе частично и полностью) остаются 136 населенных пунктов. Полностью обесточены города Авдеевка, Углегорск, Новоазовск, Ждановка. Частично обесточены города Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Тельманово, Ясиноватая и другие.

Продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водовода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция, подземный водозабор «Кипучая Криница» в Старобешево, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.