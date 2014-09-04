В Луганске обстрелы стали реже, по-прежнему нет электроэнергии и связи, вода идет самотеком

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по информации жителей, обстреливать областной центр стали реже.

В то же время, по сообщениям очевидцев, в результате вооруженных противостояний в квартале Южный пострадало здание детсада №29, зафиксированы повреждения жилых домов по улицам 2-я Краснознаменная и Черноморская, в квартале Алексеева и других районах.

В продаже есть самые необходимые продукты питания, за которыми выстраиваются длинные очереди. Также люди сообщают, что в городе раздают пакеты с гуманитарной помощью.Читайте такжеВ Луганске уже месяц нет света, воды и связи

В отдельных домах и районах Луганска появилась вода, которая идет самотеком.

Проблемным остается вопрос отсутствия выплат зарплат, пенсий и социальных выплат, из-за чего у многих заканчиваются денежные средства.

Работники коммунальных служб, несмотря на крайне напряженную ситуацию, продолжают выполнять свою работу и убирать мусор с территории города.

Проводятся работы по восстановлению инфраструктуры и наведению порядка в городе. Так, в ближайшие выходные запланировано провести общегородской субботник.