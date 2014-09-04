В Донецке уволили трех образовательных чиновников за поддержку ДНР

Речь идет о Людмиле Арутюнян, Ирину Михайлову и Людмилу Сапрыкину, которых уволили приказом директора департамента образования и науки Донецкой ОГА за поддержку антигосударственной деятельности так называемой ДНР и нарушение Присяги государственного служащего, сообщает пресс-служба МОН.

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Министерство образования и науки подчеркивает, что участие педагогических работников в антигосударственной деятельности является грубым нарушением украинского законодательства и влечет за собой правовые последствия - в частности, определенные статьями 50, 56 Закона Украины "Об образовании", а также статьей 41, п.3. Кодекса законов о труде в Украине за совершение аморального проступка.

МОН обращает внимание педагогических и научно-педагогических работников на то, что на них возложена особая миссия-воспитание высоких моральных качеств, формирование граждан, преданных своей стране.