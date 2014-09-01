СБУ предотвратила экспорт прицелов от систем "Град"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, согласно сопроводительным документам, груз следовал в одну из европейских стран. Получателя приборов устанавливает следствие.

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Выяснено, что представители одного из субъектов внешнеэкономической деятельности Киева, без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины, пытались переместить эти приборы, которые являются товарами военного назначения, через таможенную границу Украины в таможенном режиме "экспорт". Столичное предприятие действовало в нарушение ст. 24 закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и положения "О государственной службе экспортного контроля".

Указанные прицелы изъяты в зоне деятельности Хмельницкой таможни во время досмотра груза при участии сотрудников СБУ.

Следователями управления СБУ в Хмельницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса ("порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.