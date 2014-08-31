СБУ: Житель Краматорска блокировал украинскую военную колонну за 400 гривен
Служба безопасности Украины установила причастность 25-летнего гражданина Украины «Л», жителя Краматорска, к противоправной деятельности в пользу террористов, в частности, препятствованию подразделениям ВС Украины и преследованию украинских патриотов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По указанию одного из местных жителей, пособника террористов, «Л» лично распространял среди жителей Краматорска антиукраинские агитационные материалы - символику и листовки террористической организации «ДНР». Он также угрожал физической расправой украинским активистам и их семьям, говорится в сообщении.
Читайте такжеМинобороны: в Славянске вооруженные экстремисты продолжают блокировать 6 БМДЗадержанный также признался, что в марте «Л» принимал участие в блокировании движения военных колонн украинских Вооруженных Сил вблизи с.Андреевка Славянского района. По его словам, за двухдневную «работу» он получил денежное «вознаграждение» - 400 гривен.
Продолжаются оперативно-следственные действия.