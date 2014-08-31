Боевики на 1 сентября планируют устроить теракты в школах Горловки - СНБО

Боевики, которые захватили под контроль город Горловка, планируют осуществить 1 сентября ряд террористических актов в школах.

Об этом свидетельствуют данные разведки, которые распространил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

«По данным нашей разведки, получена информация от ближайшего окружения бандглаваря Губанова (позывной «Батя»), что 1 сентября в городе Горловка Донецкой области, который находится под контролем боевиков, в школе номер 1 и других школах города будет осуществлен ряд террористических актов с жертвами среди детей и родителей», - заявили в СНБО.

Читайте такжеТеррористы заявили, что перенесут начало учебного года в Донецке на 1 октября

В ведомстве отметили, что на «первый звонок» в Горловку пригласили российских журналистов, то можно только представить, что именно и как хотят показать российские пропагандисты на собственных телеканалах.

«Такие акции для российских телеканалов со стороны террористов являются далеко не первыми. В частности, многократно обстреливая жилые кварталы городов, они обвиняли в этом Вооруженные Силы Украины и руководство государства», - напомнили в СНБО.