За украинский флаг на московской высотке активисты могут получить 7 лет

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. По статье "вандализм" участникам акции грозило 3 года.

Читайте такжеЗа сине-желтую звезду на шпиле московской высотки уже задержали 4 активистов

По данным российских СМИ, решение о переквалификации уголовного дела приняли по требованию генпрокуратуры России.

Напомним, в среду неизвестные перекрасили половину звезды на шпиле в синий цвет, а также установили на ней украинский флаг. Снять его с звезды удалось лишь за 3 часа. В тот же день полиция задержала 4 человека по подозрению в причастности к этому инциденту: двух девушек и двух парней с альпинистским снаряжением. Все они - жители Москвы и Московской области.