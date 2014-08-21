За украинский флаг на московской высотке активисты могут получить 7 лет
15:44, 21 августа 2014Общество
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Уголовное дело в отношении лиц, которые раскрасили звезду на сталинской высотке в Москве в цвета украинского флага, переквалифицировали с "вандализма" на "хулиганство".
Подозреваемым в раскраске звезды на московской высотке грозит 7 лет / фото zyalt.livejournal.com
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. По статье "вандализм" участникам акции грозило 3 года.
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По данным российских СМИ, решение о переквалификации уголовного дела приняли по требованию генпрокуратуры России.
Напомним, в среду неизвестные перекрасили половину звезды на шпиле в синий цвет, а также установили на ней украинский флаг. Снять его с звезды удалось лишь за 3 часа. В тот же день полиция задержала 4 человека по подозрению в причастности к этому инциденту: двух девушек и двух парней с альпинистским снаряжением. Все они - жители Москвы и Московской области.
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