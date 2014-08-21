В Донецке к вечеру планируют восстановить водоснабжение во всех районах города

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета.

Согласно сообщению, работники КП «Донецкгорводоканал» продолжают регулировку сетей и пополнение резервуаров чистой воды на водопроводных узлах, и в 5 районах Донецка вчера, 20 августа, после 18.00 удалось возобновить подачу воды.Читайте такжеВ Донецке обещают возобновить подачу воды к вечеру 21 августа

Предполагается, что сегодня к 19.00 вода начнет поступать в остальные районы города. В настоящее время работники КП «Компания «Вода Донбасса» восстанавливают нормальный режим работы на Верхнекальмиусской фильтровальной станции, плавно повышая нагрузку на оборудование.

Параллельно с этим началось наполнение наливных водоводов, поставляющих воду на водопроводные узлы «Донецкгорводоканала». По состоянию на 09.30, нормализовано водоснабжение Ворошиловского, Калининского, Петровского и Пролетарского районов, также частично нормализовано водоснабжение Буденновского, Киевского и Петровского районов. В течение дня будет нормализовано водоснабжение Ленинского, Куйбышевского и Кировского районов города, уточнили в горсовете.Читайте такжеЖителям Донецка подвозят техническую воду - горсовет

В связи с этим, в течение дня в ряд районов дополнительно будет направлены машины для подвоза технической воды (Ленинский, Кировский, Куйбышевский, Петровский, Буденновский, Калининский, Киевский). В горсовете напомнили, что вода в полном объеме будет подаваться всем потребителям с 19.00 до 22.00, при условии стабильной работы объектов водоснабжения города, в остальное время – с перебоями. «Донецкгорводоканал» просит потребителей обратить особое внимание на то, что еще в течение суток после появления воды в кранах ее необходимо будет кипятить перед употреблением в пищу.