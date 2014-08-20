Конфликт на Донбассе унес жизни более 2 тысяч людей - ООН

Об этом свидетельствуют данные Бюро по делам координации гуманитарной помощи ООН (OCHA) по состоянию на конец прошлой недели, 15 августа.

Число погибших по сравнению с данными, обнародованными этой же организацией на 10 августа, возросли на 33 человека.

Число раненых с 10 по 13 августа возросло до более 5 тысяч.

За прошлую неделю города Донецк и Луганск оставили 22 тысячи людей, а с начала конфликта свои дома покинули почти 350 тысяч человек.

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