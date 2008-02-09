Янукович о досрочных выборах, приватизации, ВТО, Швеции и Конституции

Лидер Партии регионов Виктор Янукович считает возможными вариантами выхода из парламентского кризиса еще одни досрочные вибори или изменение формата коалиции.

Об этом он заявил в интервью трем телеканалам, показанном в субботу на телеканалах ICTV и "1+1".

"Будем откровенны - как может работать парламент, в котором большинство составляет 227 депутатов? Надо признать, что такая коалиции не способна работать эффективно", - цитирует Януковича "Украинская правда".

По его словам, ответ на этот вопрос "лежит на поверхности", и это досрочные выборы. "Только когда и в какой способ они будут – этот вопрос дискуссии, вопрос юристов", - прибавил экс-премьер.

"Возможно, будет найден другой выход. Возможно, будет создан другой формат коалиции, мы еще не знаем", - предположил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли он считает возможным переформатирование коалиции, Янукович отметил: "Я это сказал как предположение. Все возможно. Ради Украины, ради государства, украинского народа. Ничего невозможного не бывает".

Вместе с тем, комментируя возможность проведения коалицией голосований за пределами Верховной Рады, Янукович подчеркнул: "Это уже не власть, если она будет ходить по подвалам и голосовать. Надо голосовать в парламенте. Не надо оскорблять украинский народ и государство, и доходить до таких вопросов".

Виктор Янукович считает, что вопрос продажи Одесского припортового завода может рассматриваться на заседании Совета нацбезпеки и обороны, поскольку этот объект является стратегическим для Украины. "Надо послушать товаропроизводителей, специалистов по безопасности, провести заседание, получить экспертные выводы, а потом принимать решение", - убежден он.

"Куда мы спешим? Что, нам надо продать любой ценой эти предприятия? А дальше нечего будет продавать", - отметил Янукович.

"Если приватизировать эти предприятия, надо их готовить. Надо выходить на международные фондовые биржи. Это путь, которым идут современные страны мира. Тогда здесь не будет коррупции. Тогда получим реальную стоимость", - сказал экс-премьер.

Янукович повторил, что его правительство "совместно с президентом" приостановило приватизацию предприятий, которые намерено продать правительство Юлии Тимошенко. "Мы пришли к заключению, что эти предприятия не подготовлены к приватизации. Если продавать в таком состоянии, получим нереальную стоимость, подарим", - сказал он.

Лидер Партии регионов также положительно оценил вступление Украины во Всемирную торговую организацию

"Это очень важный шаг, который дает значительные преимущества нашим товаропроизводителям", - сказал Янукович, отметив, вместе с тем, что вступление в ВТО усложняет конкурентную ситуацию на внутреннем рынке.

В перспективе он оценил этот шаг как положительный, однако сейчас, по словам Януковича, многое будет зависеть от власти. "К сожалению, мы не услышали от власти, что они пытаются сделать, чтобы защитить внутренний рынок, как пройти адаптационный период", - указал он.

"Если кто-то мечтает о новой Конституции, я вам скажу, что это напрасные мечты, этого не будет. А если речь идет об усовершенствовании - мы поддерживаем усовершенствование Конституции, и у нас есть свои предложения", - сказал Янукович, отвечая на вопрос о планах Партии регионов по изменению Конституции.

"Во-первых, мы будем настаивать на том, чтобы усовершенствовалось избирательное законодательство. Так как к чистым пропорциональным выборам страна не доросла. Надо чтобы депутатов знали в округах, чтобы они были закреплены за округами", - указал он. Вместе с тем местные выборы, по его словам, должны происходить по мажоритарной системе.

Янукович также пожаловался, что сейчас регионы не имеют влияния на действия и решения власти. "Поэтому нам надо двигаться к созданию верхней палаты парламента. Уменьшать количество народных депутатов нижней палаты, а верхняя – это представительство регионов", - сказал он.

Лидер Партии регионов также отметил, что лично ему импонирует шведская система самоуправления. "Они подошли вплотную к созданию федерации, но остановились на таком уровне, и пока что этого не делают. Возможно, и Украина должна выйти на такой путь", - считает Янукович.