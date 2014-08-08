Военкомат в Житомире горел 8 часов (фото)

Пожар, который возник сегодня в 7 часов утра в Житомирском объединенном городском военном комиссариате, гасили на протяжении восьми часов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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Согласно сообщению, пожар возник в тире, расположенном в подвальном помещении комиссариата.

По предварительным данным, на площади 21 кв м тлела отделка тира.

К ликвидации пожара были привлечены 4 отделения пожарно-спасательных подразделений города, а также работали 4 единицы пожарной и 3 единицы специальной техники.

В 11:00 пожар был локализован, а уже в 14:55 – ликвидирован полностью.

Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети. Проводится расследование для окончательного установления причины пожара.

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Спасатели объяснили, что пожар гасили долго из-за дыма в подвале. "Ситуацию осложняло плотное задымление помещения, которое не позволяло добраться до очага возгорания. Для удаления дыма были задействованы дымососы. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы проводили гашение пожара внутри помещения. А в бетонном перекрытии 1-го этажа они сделали отверстия, через которые подавалась пеносмесь в очаг возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня возник пожар в помещении Житомирского объединенного городского военного комиссариата, расположенном в микрорайоне ”Крошня”.