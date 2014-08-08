В Житомире горит городской военкомат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, сообщение о пожаре спасателям поступило сегодня в 7 утра.

В тушении пожара в настоящее время задействованы 3 пожарные машины. В пресс-службе также уточнили, что горит подвальное помещение.Читайте такжеВ Житомире террористы готовили четыре теракта на сегодняшнее утро

Причину возгорания и ее масштабы устанавливают специалисты.

В УМВД Украины в Житомирской области Житомир.info рассказали, что в подвальном помещении военкомата расположен тир, в котором, по предварительным данным, проходили тренировки. Через сильное задымление причину возгорания сейчас назвать сложно, но, утверждают в милиции, признаков теракта или какого-либо внешнего проникновения в помещение нет.