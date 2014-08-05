В Сумах запретили устраивать фейерверки: сэкономленные средства предлагают передать армии

В городе Сумы запретили устраивать фейерверки и салюты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее решение принял сегодня, 5 августа, исполнительный комитет горсовета по инициативе городского головы Сум Александра Лысенко.

Согласно сообщению, запрет на использование пиротехнических средств временный и связан со сложной ситуацией в государстве и желанием городских властей защитить сумчан от лишних волнений.

Читайте такжеВ Тернополе запретили запускать фейерверки до завершения АТО

«Хочу извиниться за то, что мы сегодня ограничиваем общество в правах, но проведение пиротехнических шоу в настоящее время не ко времени как с моральной, так и с экономической точек зрения. Можно сэкономить на фейерверке или салюте, направив эти средства на нужды армии, тем самым спасти чью-то жизнь», – сказал мэр.

В свою очередь первый заместитель городского головы Сум Владимир Войтенко отметил, что за игнорирование запрета будут наказывать финансово: нарушителей ожидает штраф в размере 1,7 тысяч гривен, причем будут платить они его за каждый случай.