Сегодня в Украине будет 37-градусная жара

1 августа в Украине температура воздуха в течение дня ожидается +30+37 градусов, лишь в западных областях местами +25+30 градусов.

Восточный антициклон обусловит во всех областях сухую погоду, лишь на крайнем западепройдут отдельные грозовые дожди. Об этом пишет сайт opogode. В западной части местами ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха +25+32 градуса, в Карпатах местами +22+27 градусов. В северных областях без осадков. Температура воздуха +30+35 градусов. В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха +30 +37 градусов. На востоке ожидается сухая жаркая воздушная масса. Температура воздуха +30+37 градусов. В южной части - солнце и жара. Температура воздуха +30+ 37 градусов. В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха +31+33 градуса. Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

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