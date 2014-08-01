В Донецкой области за минувшие сутки похищено 54 автомобиля

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно сообщению, в частности, в Кировском районе Донецка четверо неизвестных в камуфляжной форме, вооруженные автоматами, со двора частного дома похитили автомобиль «Тойота Приус», принадлежащий управлению ГАИ в Донецкой области.

Также в милицию обратилась жительница Донецка о том, что группа вооруженных лиц в камуфляже под угрозой применения автоматов завладели принадлежащим ей грузовым автомобилем «Фольксваген транспортер».

В Донецке в милицию поступило сообщение о том, что из подземного паркинга в офисном здании на бул. Пушкина неизвестные лица в камуфляжной форме под угрозой применения огнестрельного оружия завладели 3 автомобилями, принадлежащими частным компаниям.Читайте такжеТеррористы в Донецке похитили автомобили «Врачей без границ»

В Макеевке неустановленные лица (количество устанавливается), в камуфляжной форме, находясь на территории Макеевского филиала Енакиевского метзавода, под угрозой применения предметов похожих на автоматы незаконно завладели 6 автомобилями: "Мицубиси Паджеро", "Фольксваген-Пассат "," Шкода Октавия", «УАЗ U39094ВН6", "Шевроле-Нива ", "УАЗ Патриот ","Тойота RAV4», «Шевроле Каптива». Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В городе Снежное неустановленные лица в камуфляжной форме, представившиеся представителями «Донецкой народной республики», под угрозой применения автоматов незаконно завладели 10 автомобилями: «ГАЗ - 32221», «ГАЗ-2705226», «ГАЗ-31105-101», «КамАЗ -53212 », «ГАЗ-33021», «ГАЗ-32213-14», «ГАЗ-705», « УАЗ-3741», «ВАЗ-21043», «ВАЗ 21044», принадлежащими Снежнянскому машиностроительному заводу АО «Мотор Сич» в Снежном.

В Торезе неизвестные лица в камуфляжной форме с автоматическим оружием незаконно завладели 2 служебными автомобилями Торезского ГО - «ВАЗ-2110», «УАЗ-31514» и 2 служебными автомобилями ГАИ - «ВАЗ-21093» и «Дэу-Сенс».

Также 30 июля неустановленные лица в камуфляжной форме и масках, находясь возле АЗС Paralell, расположенной на автодороге «Ясиноватая-Донецк», под угрозой применения автоматов незаконно завладели автомобилем Ford Focus, который принадлежит 30-летнему заявителю.Читайте такжеВ Донецке в одном из вузов боевики угнали 17 автомобилей

По всем фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если они причинили значительный материальный ущерб).