Омбудсман направит обращение в комиссию Болгарии о дискриминации украинских детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сегодня по окончании смены в международном детском лагере “Мистраль” в городе Свети Влас в Украину вернулись София и Дарья - двое украинские девушки, пострадавшие от дискриминационного притеснения за то, что в день государственного флага Украины решили надеть вышиванки.

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Вместе с родителями в аэропорту “Жуляны” девушек встретили сотрудники секретариата уполномоченного Верховной Рады. "Во время беседы представители омбудсмана обсудили детали инцидента, а также получили от родителей письменные обращения на имя Валерии Лутковской о принятии мер реагирования для защиты права на свободу от дискриминации их детей", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что поскольку нарушение прав имело место на территории Болгарии, уполномоченным по правам человека было принято решение направить официальное обращение в комиссию Болгарии по защите от дискриминации – независимый государственный орган, к компетенции которого относится расследование и привлечение к ответственности лиц, нарушивших антидискриминационное законодательство.

В пресс-службе отметили, что соответствующее обращение уже подготовлено и будет отправлено в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Министерство иностранных дел направило ноту внешнеполитическому ведомству Болгарии в связи с дискриминационными и украинофобскими поступками руководителя группы аниматоров летнего лагеря "Мистраль", запретившего украинским детям надевать национальные символы.