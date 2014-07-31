В Шахтерске "российские комиссары" отобрали у мужчины деньги, дом и три авто

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Как рассказал мужчина, 13 июля этого года неизвестные лица, которые представились "народным комиссариатом Российской Федерации", угрожая применением автоматического оружия, зашли в дом по месту его проживания, где открыто завладели его имуществом, а именно: охотничьим карабином, тремя автомобилями, деньгами в сумме 150000 гривен и 10000 долларов США и незаконно заселились в указанный дом.

Читайте такжеТеррористы на Донбассе воруют даже овец и перегоняют их в Россию"После совершенного на него нападения заявитель переехал для временного проживания в город Бердянск. Сразу в милицию не обращался, так как пытался психологически оправиться от совершенного преступления", - сообщили в милиции.

По данному факту следователем следственного отделения ГУМВД Украины в Запорожской области начато досудебное расследование по правовой квалификацией ч. 4 ст.187 УК Украины (разбой). Расследование дела взято на контроль ГУМВД.