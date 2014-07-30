В Одессе "заминировали" три военкомата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, сегодня, 30 июля, с интервалом в 5 минут до дежурных частей Киевского военкомата, расположенного по ул. Академика Филатова, Малиновского военкомата, который расположен по улице Заньковецкой, а также Суворовского, по ул. 43-я линия, поступили сообщения от неизвестного о минировании указанных зданий.

Читайте такжеСБУ задержала членов группы, готовившей теракты в ОдессеДля проверки сообщения на место происшествия выехали следственно-оперативные группы Киевского, Малиновского и Суворовского райотделов милиции, специалисты-взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время здания и прилегающая к ним территория проверяются на наличие взрывоопасных предметов или веществ.