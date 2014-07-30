В Тернополе запретили запускать фейерверки до завершения АТО

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня принял горисполком.

Данное решение принято в связи со сложной ситуацией, которая сложилась в государстве, многочисленным просьбам жителей города и правоохранительных органов, в частности обращением Тернопольского горотдела милиции.

Как отмечено в документе, на территории Тернополя запрещается использовать пиротехнические средства (фейерверки) до момента завершения антитеррористической операции.

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Разъяснительную работу по выполнению данного решения будет проводить управление торговли, быта и защиты прав потребителей среди предприятий общественного питания, ресторанного и гостиничного хозяйства, а контроль возложен на управление муниципальной полиции.