МИД сообщает, что среди жертв авиакатастрофы в Мали не было украинцев. В Госдепе говорят, что были

По официально подтвержденной информации, полученной из Посольства Украины в Алжире, среди погибших в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Air Algérie граждан Украины не было.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

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На данный момент главной версией падения считается грозовой шторм.

Вместе с тем, российское агентство РИА Новости сообщает, что жертвами авиакатастрофы в Мали стали граждане 15 стран, в том числе Украины. Об этом сказала журналистам на брифинге в пятницу представитель госдепартамента Мари Харф.

"Мы думаем и молимся о семье и близких людях шестерых членов экипажа из Испании и по крайней мере 110 погибших пассажиров из Алжира, Бельгии, Буркина-Фасо, Камеруна, Канады, Египта, Франции, Германии, Ливана, Люксембурга, Мали, Нигерии, Румынии, Швейцарии и Украины", - сказала Харф.

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"Граждан США на борту не было", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, самолет "Алжирских авиалиний", который перестал выходить на связь через 50 минут после взлета, разбился 24 июля неподалеку от столицы Нигера. Все 110 пассажиров и 6 членов экипажа, предположительно, погибли.