В Николаеве задержан мужчина, который фотографировал самолеты в аэропорту

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Николаевской области, задержание состоялось 14 июля.

30-летний гражданин был передан сотрудникам линейного отделения РОВД УМВД Украины для определения обстоятельств незаконного пребывания на территории аэропорта, а также составления административного протокола по ст. 111 КУАП «нарушение правил безопасности полетов».

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Кроме того, 13 июля сотрудники СБУ и МВД на объекте коммунальной инфраструктуры Николаевской области совместными усилиями выявили гражданина, который незаконно находился в охраняемой зоне.

Задержанный имел при себе топографические карты, лопату, а также 2 металлоискателя.

58-летний местный житель был доставлен в один из райотделов милиции.