У россиянина Вексельберга забирают украинский завод

Генеральная прокуратура предъявила иск в интересах государства относительно разрыва соглашения с "Автоваз-инвест" о приобретении Запорожского алюминиевого комбината.

Перед этим была проведена проверка относительно выполнения покупателями пакета акций "ЗАлК" обязательств по договорам купли-продажи.

По результатам проверки установлено, что ЗАО "АвтоВАЗ-инвест" (Российская Федерация) и одной из кипрских компаний не выполнены обязательства по рефинансированию долгосрочных обязательств "ЗАлК" по погашению кредита в сумме свыше 75 млн. долларов США.

По инициатие "ЗАлК" решением хозяйственного суда г. Киева разорвано кредитное соглашение.

Разрыв кредитного соглашения делает невозможным выполнение в полном объеме условий договора купли-продажи пакета акций "Залк" и существенным образом изменяет условия, из которых исходили государственные органы приватизации при проведении конкурса и заключении договора купли-продажи этого пакета, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В связи с этим Генпрокуратурой предъявлен иск в интересах государства о разрыве указанных договоров и возвращение в государственную собственность пакета акций "ЗАлК", что составляет 68,01 процентов уставного фонда общества.

"АвтоВАЗ-инвест", подконтрольная Сибирско-уральской алюминиевой компании бизнесмена Виктора Вексельберга, приобретала акции комбината в 2001 году. ЗАлК единственный производитель первичного алюминия в Украине.

Украинская правда