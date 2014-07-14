Банк Михайловский и сеть магазинов «Эльдорадо» презентовали первые результаты совместного проекта

«В начале года Банк Михайловский совместно с сетью магазинов Эльдорадо предложили клиентам совместный продукт «Доходная карта + Кредитка». Для Банка Михайловский это была первая ко-бренд карта в продуктовой линейке»,-сообщил Председатель Правления ПАО «Банк Михайловский» Игорь Дорошенко.

Дорошенко отметил, что условия которые предлагаются владельцам карт исключительны для банковского рынка: они предусматривают кредитный лимит на сумму до 50 тыс. грн, а так же льготный период до 90 дней. По его словам, держатели этой карты являются также участниками программы лояльности «Эльдорадо» и имеют возможность накапливать бонусы за счет покупок, которые можно потратить в сети «Эльдорадо».

«В результате совместной работы, за три месяца существования данный продукт получили более 300 тысяч клиентов, среди которых более 20 000 клиентов ежедневно им пользуются. Поэтому мы решили сделать уникальный премиальный продукт, чтобы удовлетворить потребности и VIP-клиентов также. Это стратегическое решение, в рамках развития Private Banking для наших уважаемых клиентов», - сообщил Председатель Правления ПАО «Банк Михайловский» Игорь Дорошенко.

По его словам, банк предлагает держателям премиум карты кредитный лимит до 150 тыс. грн с возобновляемой кредитной линией, а также льготный период кредитования - до 90 дней под 0,001% годовых на покупки в торговой сети и сети Интернет; до 25% годовых на остаток собственных средств и снятие собственных средств без комиссий в сети банкоматов Банка и сети «АТМоСфера». В пакете с картой предлагается возможность получения доступа в лаундж зоны в аэропортах во всем мире с услугой Priority Pass, страхование и ряд дополнительных преимуществ.

Как отметил, присутствующий на пресс-конференции генеральный директор сети «Эльдорадо» Сергей Цибульский держатели новой MasterCard World Elite Eldorado могут также воспользоваться услугой Эльдорадо Консьерж-сервис - индивидуальным обслуживанием в любом магазине сети «Эльдорадо» с предоставлением специальных условий выбора товара и консультаций лучших специалистов.

«Мы уверены, что эта карта найдет своих собственников, которые смогут оценить обслуживание высшего уровня», - сказал он.

Цибульский отметил, что сам является пользователем данной карты и уже успел оценить все ее преимущества, как пользователь.

«За каждую покупку в других сетях я получал 1% бонусов. За покупку в своей сети, я получал 2% бонусов. При этом мне не нужны были деньги, чтобы совершать эти покупки. Лично пробуя преимущества данной карты, могу точно сказать, что карты имеют ценность для покупателя», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции директор по развитию продуктов MasterCard в Украине Александр Яблуновский отметил, что карта MasterCard World Elite Eldorado является эталоном кредитных карт в части сервиса и предоставления услуг, и на сегодняшний момент не существует ее альтернатив.

«Мы по таким высоким картам обязываем банки оказывать такой ряд услуг, чтобы не дискредитировать сам бренд этой карты. Мы уверены в качестве этого продукта. Клиенты получат соответствующий сервис», - сказал он.

Глава правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко также добавил, что у банка есть желание стать лидером на рынке потребительского кредитования и кредитных карт в Украине.

«Если посмотреть на банковскую систему Украины, то именно сектор потребительского кредитования и рынок кредитных карт это - наиболее живой сегмент, которые активно развиваются, даже сейчас в период кризиса», - сказал он.

Дорошенко сообщил, что на сегодняшний день банк имеет 27 отделений и планирует увеличить количество отделений к четвертому кварталу до 55 отделений, что бы иметь представительства во всех крупных городах Украины.

Справка УНИАН. Банк «Михайловский» работает на рынке Украины с июня 2013 года и входит в группу небольших финансовых учреждений по классификации НБУ. Региональная сеть банка насчитывает 27 отделений, 48 мини-офисов и более 600 точек продаж по всей Украине. Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники. В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве. До слияния с «Технополисом» сеть объединяла 90 торговых точек в 46 городах Украины. Сеть магазинов аудио-, видео-, бытовой техники и электроники «Технополис» была основана в мае 2003 года. До слияния насчитывала 65 магазинов в 36 городах страны.