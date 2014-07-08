В Авдеевке при обстреле неизвестными пассажирского автобуса погибла женщина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД в Донецкой области.

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"В центральную больницу Авдеевки была доставлена женщина 1945 года рождения с пулевым ранением шеи. От полученной травмы потерпевшая в медучреждении скончалась", - рассказали в милиции.

Было установлено, что женщина получила пулю, когда ехала в автобусе на переднем сидении. Неизвестные двигались в автомобиле во встречном направлении и открыли огонь по автобусу.

По данному факту проводится проверка. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.