В Авдеевке при обстреле неизвестными пассажирского автобуса погибла женщина
17:18, 08 июля 2014Общество
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В Авдеевке Донецкой области неизвестные обстреляли автобус, в результате чего погибла женщина.
Неизвестные обстреляли автобус / фото Донецкая ОГА
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД в Донецкой области.
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"В центральную больницу Авдеевки была доставлена женщина 1945 года рождения с пулевым ранением шеи. От полученной травмы потерпевшая в медучреждении скончалась", - рассказали в милиции.
Было установлено, что женщина получила пулю, когда ехала в автобусе на переднем сидении. Неизвестные двигались в автомобиле во встречном направлении и открыли огонь по автобусу.
По данному факту проводится проверка. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
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