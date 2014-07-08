Из-за взрыва боеприпасов в запорожском доме в десятках квартир вылетели стекла (фото)

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня, 8 июля, около 9-30 от жителей ул. Рубана Хортицкого района Запорожья.

«Звонившие сообщили, что в квартире их дома произошел настолько мощный взрыв, что даже в подъезде на лестничных пролетах вылетели стекла. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, которые установили и обследовали квартиру, в которой произошел взрыв. Предварительная версия – в помещении произошел взрыв боеприпаса», - сообщили в милиции.

Какой именно боеприпас взорвался, сейчас устанавливают эксперты.

В результате взрыва никто не пострадал.

«В момент происшествия в квартире находилось 2 человека: женщина и ее взрослый сын, которые были в других комнатах и не пострадали. Соседи также не пострадали», - рассказали в милиции.

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Произошедшее квалифицировано и внесено в ЕРДР по ст. 263 УК Украины – «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».