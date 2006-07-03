Крым заливают дожди

В Крыму из-за сильных дождей в ночь на 2 июля в 7 населенных пунктах Белогорского района произошло подтапливание 528 жилых домов и хозяйственных построек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, села были подтоплены в результате прорыва дамбы после резкого подъема уровня воды в пруду села Богатое.

В частности, в с.Богатое подтоплено 450 домов, с.Павловка - 30, с.Пролом - 20 (2 жилых дома разрушены полностью, 2 - частично), с.Сенное - 13 (1 жилой дом разрушен), с.Северное - 6 (1 жилой дом разрушен), с.Малиновка - 6 и с. Васильевка - 3.

Кроме того, в с.Сенное на приусадебном участке обнаружено тело местной жительницы (1931 г.р.) и неподалеку от этого села – тело еще одной женщины (1962 г.р.) Причины смерти устанавливаются.

Также на 53 км автодороги государственного значения Симферополь-Феодосия-Керч повреждено около 650 квадратных метра верхнего слоя покрытия, движение автотранспорта не приостанавливалось. На автодорогах местного значения: Белогорск-Льговское повреждено 500 кв.м покрытия; Мичурино-Багатое на участке 1 км повреждено 250 кв.м покрытия, на данном участке движение транспорта временно приостановлено.