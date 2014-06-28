В центре Донецка неизвестные угнали три инкассаторские машины

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные в масках и с автоматическим огнестрельным оружием, назвавшись представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, незаконно завладели двумя спецавтомобилями "Фольксваген" и одним автомобилем "Опель".

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