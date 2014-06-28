В центре Донецка неизвестные угнали три инкассаторские машины
11:54, 28 июня 2014Общество
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Три инкассаторские машины банка "Южкомбанк" были похищены неизвестными вооруженными людьми в центре Донецка.
В Донецке продолжаются угоны машин / vinnitsaok.com.ua
Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестные в масках и с автоматическим огнестрельным оружием, назвавшись представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, незаконно завладели двумя спецавтомобилями "Фольксваген" и одним автомобилем "Опель".
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