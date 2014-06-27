В Артемовске при обстреле пассажирского автобуса погибли 2 человек

При обстреле автобуса, который выезжал из города в Часов Яр, погибли 2 человека. В частности водитель погиб на месте. Женщину, которая находилась в автобусе, доставили в хирургическое отделение, где она скончалась от тяжелых ранений, сообщает сайт 06274.

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После нескольких выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов по улице Чайковского.

Происшествие случилось рано утром, после обстрела воинской части вооруженными людьми.