В Артемовске при обстреле пассажирского автобуса погибли 2 человек
15:38, 27 июня 2014Общество
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Вооруженные люди обстреляли пассажирский автобус в Артемовске Донецкой области.
фото 06472
При обстреле автобуса, который выезжал из города в Часов Яр, погибли 2 человека. В частности водитель погиб на месте. Женщину, которая находилась в автобусе, доставили в хирургическое отделение, где она скончалась от тяжелых ранений, сообщает сайт 06274.
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После нескольких выстрелов в лобовое стекло, водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов по улице Чайковского.
Происшествие случилось рано утром, после обстрела воинской части вооруженными людьми.
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