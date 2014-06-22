Террористы продолжают нападать на воинские части и блокпосты АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В течение ночи с небольшими перерывами по подразделениям сил АТО, что вблизи Краснопартизанская, боевики вели обстрел из минометов, стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок. По другим позициям военнослужащих был артобстрел.

Кроме того, террористы совершили очередное вооруженное нападение на воинскую часть в Артемовске. Стрельба велась из окрестных жилых домов. Военнослужащие пытались обеспечить жителей многоэтажек от поражения огнем и не стреляли в ответ в направлении жилых домов.

Очевидцы утверждают, что видели стрелков террористов именно на балконах многоквартирных домов. Напомним, что террористы уже не в первый раз пытались захватить воинскую часть в Артемовске, но всегда получали отпор и вынуждены были с потерями покинуть объект Вооруженных Сил Украины.

Позиции военнослужащих, задействованных в АТО, в районе керамического завода в Славянске и несколько блокпостов вокруг города боевики обстреляли из минометов.

Также активность террористов замечена в некоторых пунктах пропуска вдоль Государственной границы Украины. Боевики намеренно пытаются скомпрометировать украинских военнослужащих на соответствующие действия в сторону соседней страны, однако это им не удается.