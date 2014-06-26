Филарет: российская церковь должна определиться на чьей она стороне - правды или неправды

Об этом глава УПЦ КП рассказал в интервью журналу "Новое время страны".

"Российская церковь должна определится на чьей она строне: правды или неправды. Сейчас мы с вами видим последнее", - сказал Филарет, отвечая на вопрос должна ли Русская провославная церковь молится за Президента России Владимира Путина. Читайте такжеФиларет обещает “теплый” прием главе РПЦ Кириллу, если тот решится приехать в Киев

Филарет подчеркнул, что не поддерживает отношений с патриархом Кириллом.

Филарет также рассказал о диалоге с УПЦ МП и о том, насколько возможно объединение церквей.

"В прошлом году мы обратились к руководству УПЦ МП с предложением начать диалог по созданию единой церкви. Но глава УПЦ МП Владимир болен, а с местоблюстителем Онуфрием у нас очень разные взгляды - он не сторонник евроинтеграции", - отметил Филарет.

По его словам, УПЦ МП желает мира и согласия в украинском обществе, но сдержана в высказываниях относительно действий РФ в Украине, поскольку зависит от Москвы.

"Мы тоже за мир, но справедливый, ведь мир может быть и в неволе", - подчеркнул глава УПЦ КП.

Продолжение интервью Филарета читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 27 июня.