Опасность миновала, дончанам нет необходимости делать запасы воды - коммунальщики

Об этом сообщает 62.ua.

Сегодня на аппаратном совещании, которое проводил заместитель городского головы Валерий Ляховец, с отчетами о водоснабжении города выступили и. о. директора Донецкого регионального производственного управления КП «Компания «Вода Донбасса» Геннадий Балицкий и директор КП «Донецкгорводоканал» Юрий Перебейнос.

По информации КП «Компания «Вода Донбасса» вчера в 10.00 был успешно запущен насосный агрегат на насосной станции первого подъема канала Северский Донец-Донбасс и началось наполнение канала. Это значит, что уже в ближайшие дни водоснабжение будет восстановлено в нормальном режиме.

До стабилизации работы канала Донецк будет и дальше получать воду из резервных водохранилищ. Как ранее уже сообщалось, запасов воды в них достаточно до полного восстановления водоснабжения.

В КП «Донецкгорводоканал» по-прежнему обращаются жители, обеспокоенные слухами о том, что водоснабжение в городе будет прекращено и следует сделать запасы воды.

Предприятие еще раз обращается к потребителям с убедительной просьбой не доверять слухам, верить только официальной информации: «У дончан нет поводов для паники. Ситуация остается под контролем! Вода в городе есть, все объекты водоснабжения и водоотведения работают. Успешный запуск канала дает надежду на то, что уже в ближайшие дни будет восстановлен нормальный режим водоснабжения города. Делать запасы питьевой воды нет необходимости!» – обратился к жителям директор КП «Донецкгорводоканал» Юрий Перебейнос.