В Донецке запасов воды в резервных водохранилищах осталось на 12 дней

В Донецке запасов воды в резервных водохранилищах, из которых город временно получает воду, достаточно еще на 12 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Донецкгорводоканал» со ссылкой на данные замеров уровня воды в водохранилищах, предоставленных сегодня компанией «Вода Донбасса».

При этом в горводоканале подчеркнули, что информация о том, что водоснабжение в Донецке будет прекращено через 2 дня, не соответствует действительности.

Читайте такжеНа Донетчине пока не удается восстановить водоснабжение - ОГА

В компании отметили, что сегодня состоялось экстренное совещание руководства КП «Компания «Вода Донбасса» и КП «Донецкгорводоканал» с выездом на Верхнекальмиусское и Макеевское резервные водохранилища.

По словам и. о. директора Донецкого регионального производственного управления КП «Компании «Вода Донбасса» Геннадия Балицкого, на сегодняшний день запасов воды достаточно, чтобы снабжать водой потребителей Донецка на протяжении еще 12 дней, и одновременно специалисты компании готовятся к запуску канала «Северский Донецк-Донбасс» в ближайшее время.

Читайте такжеВ Донецке подачу воды сократили на 20%

«Восстановительные работы на второй и третьей нитках канала «Северский Донец-Донбасс» завершены, продолжается подготовка к пуску насосной станции первого подъема», - констатировали в горводоканале.

В «Донецкгорводоканале» напомнили, что водоснабжение жителей Донецка, начиная с 17 июня, осуществляется в сокращенном режиме: «В полном объеме вода подается в часы максимального водоразбора: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. В остальные периоды вода подается в сокращенном объеме, поэтому возможны перебои с водоснабжением.

Читайте такжеБоевики обстреляли из гранатомета бригаду, которая ремонтирует водопровод Северский Донец - Донбасс

«В таком режиме водоснабжение будет осуществляться до запуска канала Северский Донец-Донбасс. Как только будет запущен канал и восстановлена его работа в стабильном режиме, мы сможем в течение 1-3 дней перейти к обычному режиму работы и осуществлять водоснабжение в полном объеме, как и раньше», – отметил первый заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Сергей Кучеренко.

«Донецкгорводоканал» в очередной раз обратился к дончанам с убедительной просьбой не поддаваться панике и доверять только официальной информации.