В Харькове на вече с требованием люстрации власти собрались 400 активистов

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит возле памятника Т. Шевченко на улице Сумской. Люди держат национальные флаги, флаг крымско-татарского народа, плакаты с надписями: “Очень мучает ностальгия - пуля в лоб, КамАЗ, Россия”, “Свободу крымским активистам”, а также скандируют “Путин долой!”, “Чемодан, вокзал, Россия!”.

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Участники народного вече в категорической форме требуют общественного обсуждения всех кадровых назначений на руководящие должности в Харьковской области. В частности, митингующие выступают против назначения харьковского мэра Геннадия Кернеса председателем Харьковской областной госадминистрации, слухи о чем в последнее время распространяются в Харькове.

Участники народного вече почтили минутой молчания погибших во время АТО военных. Организаторы также призвали небезразличных харьковчан, по возможности, помогать раненым в АТО военнослужащим, которые лечатся в Харьковском военном госпитале.

По окончанию митинга участники вече планируют пройти шествием от памятника Т. Шевченко к зданию Харьковской областной госадминистрации, а затем к генеральному консульству России в Харькове.

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В это же время на площади Свободы возле памятника Ленину проходит малочисленный митинг сторонников антимайдана и федерализации Украины.

Охрану общественного порядка на обоих мероприятиях осуществляет большое количество сотрудников милиции. Митинг Евромайдана также охраняют представители гражданской самообороны.

В парке Т. Шевченко сотрудники милиции проводят досмотр личных вещей граждан, проверяют рюкзаки и большие сумки.