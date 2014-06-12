Квит: в Крыму родители отказываются забирать детей из украинских классов
13:01, 12 июня 2014Общество
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В Крыму родители отказываются забирать детей из украинских классов.
Сергей Квит заявил, что крімчане не забирают детей из украинских классов / фото УНИАН
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Квит, передает Еспресо.TV. "В Крыму есть не только отдельные украинские школы, там есть еще такая категория как украинские классы. Я недавно имел связь, переписывался со своим товарищем из Крыма, дети которого учились в украинском классе. На родителей и детей оказывалось большое давление, но никто не забрал детей из этих классов", - отметил министр.
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Кроме того, он отметил, что надеется на то, что в ближайшее время ситуация исправится и оккупация завершится.
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