Польша закрыла консульство в Донецке

"В связи с непредсказуемостью дальнейшего развития ситуации с безопасностью на части территории Украины, в частности, в Донецкой, Запорожской и Луганской области, министерство иностранных дел в очередной раз призывает польских граждан, которые там находятся, немедленно выехать оттуда", - говорится в сообщении пресс-службы польского МИДа.

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В министерстве отметили, что функции донецкого консульства будет выполнять консульское представительство Польши в Харькове.

Вчера глава польского МИД Радослав Сикорский заявил об угрозе для польских консульств в Украине со стороны пророссийских сепаратистов, которые действуют в восточных регионах Украины. В конце мая МИД Польши заявило о реальной угрозе для жизни поляков, которые находятся в Донецкой и Луганской области, и отметило, что в дальнейшем рекомендует воздержаться от поездок в Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а также в Одессу.

В марте Польша закрыла работу консульства в Севастополе после угроз его сотрудникам в условиях захвата украинского полуострова Россией.