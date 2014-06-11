Одесский кинофестиваль заменил «Новое российское кино» в программе «Путь к свободе»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщила исполнительный продюсер кинофестиваля Юлия Синькевич.

«В этом году у нас есть специальная программа «Путь к свободе». Мы сочли уместным показать именно эти фильмы. Программа будет свободной для посещения - не будем продавать билеты на нее... У нас просто немного другие приоритеты. Мы достаточно тяжело переживали этот год, и для нас важно, чтобы международная программа, украинская и параллельные мероприятия, были на высоком уровне. Поэтому как таковой программы «Новое российское кино» в этом году не будет, но российские фильмы мы покажем», - сказала Синькевич.

По ее словам, на фестивале будет еще одно изменение: вместо «Школы кинокритиков» будет образовательная программа «Продюсер + Режиссер».

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Как сообщал УНИАН, Одесский международный кинофестиваль в 2014 году ввел новую номинацию в национальном конкурсе «Лучшая актерская работа» и вдвое (до 50 тыс. грн) увеличил приз за лучший украинский кинопроект.

Пятый Одесский международный кинофестиваль пройдет в Одессе с 11 по 19 июля.