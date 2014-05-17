На Львовщине временно ограничено движение на участке «Львов-Самбор-Ужгород»

В Самборском районе Львовской области из-за паводка временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги Н-13 «Львов-Самбор-Ужгород» между населенными пунктами Калинов и Луки.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины. На месте события работают наряды Госавтоинспекции, которые помогают участникам дорожного движения и осуществляют регулировочные действия. Организован объезд по маршруту: Луки-Загорье-Нижнее-Берега-Бабина. Читайте такжеНа Львовщине из подтопленных территорий эвакуировано почти 800 человек ГАИ призывает автомобилистов, по возможности, временно воздержаться от поездок в этом направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter