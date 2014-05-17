На Львовщине временно ограничено движение на участке «Львов-Самбор-Ужгород»
13:25, 17 мая 2014Общество
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В Самборском районе Львовской области из-за паводка временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги Н-13 «Львов-Самбор-Ужгород» между населенными пунктами Калинов и Луки.
Движение на участке "Львов-Самбор-Ужгород" ограничено / vinnitsaok.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.
На месте события работают наряды Госавтоинспекции, которые помогают участникам дорожного движения и осуществляют регулировочные действия.
Организован объезд по маршруту: Луки-Загорье-Нижнее-Берега-Бабина.
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ГАИ призывает автомобилистов, по возможности, временно воздержаться от поездок в этом направлении.
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