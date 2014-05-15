Церемония награждения победителей PRESSзвания состоится 7 июня
Финальная церемонии награждения победителей и призеров Конкурса «Премия деловых кругов «PRESSзвание 2013» состоится в субботу 7 июня 2014 года.
На церемонии будут объявлены имена лучших деловых журналистов и редакторов Украины в 10 профильных номинациях и в имиджевой номинации «Лучший деловой редактор». Также будут оглашены компании, которые наиболее эффективно взаимодействовали со СМИ в 2013 году.
Место и время церемонии будут указаны в личных приглашениях.
Напоминаем, что голосование в Конкурсе продолжается до 20 мая 2014 года.
Следите за новостями на сайте Конкурса и на страничке PRESSзвания в Facebook.
Справка:
«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.
Стратегический партнер Конкурса: Смарт-холдинг.
Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.
Юридический партнер: Asters.
Информационные партнеры: газета «Сегодня», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».
Экспертный партнер: PwC в Украине.