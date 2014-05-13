В Луцке развернули самый большой в мире флаг Украины

Как передает корреспондент УНИАН, флаг развернули на Замковой площади города, что возле замка Любарта в исторической части города.

Акцию организовала местная областная молодежная организация «Батькивщина Молода». Преимущественно, к участию к мероприятию приобщились студенты и молодежь города. Достаточно много людей пришли в вышиванках и с флагами Украины.

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По словам советника президента Украины по молодежным вопросам Ивана Крулько, который приехал на акцию, размеры флага 60 на 40 метров, и после развертывания он занял практически всю площадь.

«Мы его сделали ко Дню Независимости Украины в 2012 году. В Киеве возле университета имени Тараса Шевченко мы установили рекорд, развернув флаг. Событие занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой флаг Украины в мире», - отметил Крулько.

Он напомнил, что в этом году стяг-рекордсмен уже разворачивали во Львове, следующей точкой станет юг Украины – Николаев, Одесса, Херсон – и завершить акцию планируется в восточных областях.

Участники акции исполнили Гимн Украины, танцевали под флагом и фотографировались.

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«Сейчас пришло время, чтобы этот флаг объехал всю Украину. Потому что сейчас такой момент, когда украинцев нужно объединять вокруг наших ценностей и символов", - отметил во время акции заместитель председателя Волынского облсовета Игорь Гузь.

«Это наш ответ сепаратистам и российским провокаторам на востоке, которые пытаются разделить Украину», - сказал он.