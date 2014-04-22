Мобилизованные украинцы будут получать такую же зарплату, как и контрактники, - Кабмин
17:30, 22 апреля 2014Общество
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Арсений Яценюк подписал постановление о выплате мобилизованным украинцам денежного обеспечения в такой сумме, которую получают солдаты контрактной службы.
Мобилизованные украинцы будут получать такую же зарплату, как и контрактники / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Установить, с 18 марта 2014 военнослужащим, проходящим военную службу по мобилизационному призыву, на особый период, денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных для лиц офицерского состава, лиц рядового сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - сказано в соответственном постановлении Кабмина", - сказано в сообщении.
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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Минобороны заверили, что внимательно относятся к мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил и не призывают всех подряд.
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