Мобилизованные украинцы будут получать такую же зарплату, как и контрактники, - Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Установить, с 18 марта 2014 военнослужащим, проходящим военную службу по мобилизационному призыву, на особый период, денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных для лиц офицерского состава, лиц рядового сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, - сказано в соответственном постановлении Кабмина", - сказано в сообщении.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Минобороны заверили, что внимательно относятся к мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил и не призывают всех подряд.