В Минобороны заверяют, что не мобилизуют в армию всех подряд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Петр Мехед.

По его словам, перед военкоматами министерство ставит задачу заполнить за счет мобилизованных те должности в армии, в которых возникла потребность на данное время.

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“Если на уровне районного военкомата таких кандидатур нет, то мы подключаем областные военкоматы, чтобы найти специалистов. Такого, чтобы любой ценой из определенного военкомата набирали определенное количество людей, нет”, - сказал заместитель министра.

Также он добавил, что не мобилизуют тех лиц, которые имеют медицинские противопоказания к службе в Вооруженных силах на данный момент. Он объяснил, что в пункты мобилизации мобилизованные должны приходить с медицинскими справками. Однако, если мобилизованный пожалуется на состояние здоровья, то тогда проводят еще один медосмотр, чтобы проверить состояние здоровья мобилизованного лица.

Заместитель министра добавил, что уже были случаи, когда мобилизованных лиц отправляли на лечение, поскольку обнаруживали противопоказание к службе.

“Мы создали специальные медицинские бригады, работают медицинские комиссии, которые проводят обследование и направляют таких людей в военно-медицинские заведения для лечения”, - сказал Мехед.

Как сообщал УНИАН, 17 марта парламент принял закон об утверждении указа и.о. президента Украины "О частичной мобилизации".

В соответствии с документом, мобилизация проводится на протяжении 45 суток со дня вступления в силу этого указа.