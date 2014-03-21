Более 30 крымских татар выехали в Польшу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

20 марта зафиксированы первые факты, когда граждане Украины, которые были вынуждены покинуть Крымский полуостров, попросили убежища в странах ЕС.

В пункт пропуска «Шегини» во Львовской области группа в составе 32 крымских татар (в том числе 17 детей) прибыла вчера вечером. Крымские татары сообщили, что проживали возле Евпатории и в связи с тем, что помогали украинским военнослужащим, их стала преследовать так называемая нынешняя власть Крыма. Граждане сообщили, что во избежание насилия направляются в Республику Польшу для получения статуса беженцев. Об этой ситуации украинские пограничники сообщили польским коллегам.

Читайте такжеРоссия заняла второе место в мире по числу беженцев

Польская сторона приняла решение о пропуске группы на свою территорию.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время все больше людей пытаются покинуть Крымский полуостров. В течение последних дней Госпогранслужба зафиксировала существенное увеличение потока граждан и транспортных средств, которые въезжают на территорию Украины из АРК. По результатам собеседований установлено, что уже около 1 тысячи человек выехали из Крыма вынужденно.