На Ивано-Франковщине скончалась одна из старейших жительниц планеты

Об этом УНИАН сообщили в Коломыйской городском совете.

Козак неофициально считалась самой старой женщиной планеты. После дня рождения Козак в феврале начали оформлять соответствующие документы в Книгу рекордов Гиннеса.

Похороны состоятся 15 марта.

Читайте такжеСегодня старейшей жительнице Украины исполнилось 117 летКак сообщал УНИАН, Екатерине Казак 14 февраля исполнилось 117 лет. Эта женщина пережила две мировых войны, времена Австро-Венгерской империи, Западно-украинской Народной Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза. Хорошо помнит Первую и Вторую мировые войны.

Женщина никогда не была в больнице и не принимала ни одной таблетки. Однако никогда не была замужем и не имела своих детей. Воспитывала племянника. Верила в Бога. Охотно в день рождения пела "Заповит" Шевченко.

В свои 117 лет по дому передвигалась в инвалидной коляске, любила смотреть телевизор и могла самостоятельно надеть нитку в иглу. На здоровье в свои 117 тоже не жаловалась.

В последние годы проживала в Коломые у сына своей племянницы, имела семь правнуков и девять праправнуков. Самый младший - Дмитрий - младше нее на сто лет.