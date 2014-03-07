«Черноморнефтегаз» требует убрать БТР от магистрального газопровода в Крыму

По ее словам, вот уже несколько дней люди с оружием нарушают охранную зону (200 метров) газопровода Червонный Чабан-Джанкой диаметром 720 мм.

Так, гранатометы и минометы размещены в 50 метрах от оси газопровода, а в пяти метрах от нее находится вкопанный в грунт бронетранспортер.

Вооруженные люди не пускают сотрудников компании к охранной зоне «трубы», заявляя, что территория заминирована.

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