«Черноморнефтегаз» требует убрать БТР от магистрального газопровода в Крыму
12:25, 07 марта 2014Общество
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Государственная компания «Черноморнефтегаз» (ЧНГ, Симферополь) просит власти помочь убрать огневые точки возле магистрального газопровода высокого давления неподалеку от Армянска (север Крыма), сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя правления компании Эльвида Ислямова.
ЧНГ просит убрать оружие подальше от газопровода
По ее словам, вот уже несколько дней люди с оружием нарушают охранную зону (200 метров) газопровода Червонный Чабан-Джанкой диаметром 720 мм.
Так, гранатометы и минометы размещены в 50 метрах от оси газопровода, а в пяти метрах от нее находится вкопанный в грунт бронетранспортер.
Вооруженные люди не пускают сотрудников компании к охранной зоне «трубы», заявляя, что территория заминирована.
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