Тимошенко объяснила как за неделю урегулировать все конфликты по тендерам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает в течение недели урегулировать все конфликты, касающиеся тендерного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Днепропетровске в ходе встречи с представителями Ассоциации городов Украины.

«Я хочу, чтобы мы за одну неделю поставили точку на всех конфликтах, которые касаются тендерного законодательства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила делегировать в специальную группу по подготовке законопроекта по пять представителей мэров городов. «С другой стороны – от Тендерной палаты, а посередине буду я. Уверена, что мы создадим с вами законопроект, который удовлетворит все стороны», - предложила она.