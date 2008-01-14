Ощадбанк будет возвращать вклады три дня в неделю

"Ощадбанк" утвердил новый порядок проведения выплат по возвращению вкладов населения вкладчикам Сбербанка СССР во избежание очередей, сообщил глава банка Анатолий Гулей.

"Мы оптимизируем работу банка, чтобы те вкладчики, которые вложили свои деньги в Сбербанк, смогли без проблем их получить. Мы разработали новый порядок работы. Так, в понедельник, вторник и среду "Ощадбанк" будет проводить выплаты, а в четверг, пятницу и субботу принимать заявки на регистрацию", - сказал он.

В связи с началом выдачи компенсаций вкладчикам Сбербанка в первые дни работы "Ощадбанка" в отделениях наблюдались огромные очереди.

По словам Гулея, новый порядок выдачи компенсаций поможет сократить очереди в отделениях.