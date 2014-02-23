В Межигорье из-за мародерства перестали пускать людей
18:52, 23 февраля 2014Общество
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В Межигорье еще за несколько сот метров до входа образовалась огромная толпа людей, желающих попасть на территорию президентской резиденции. Однако посетителей перестали пускать.
Вход в Межигорье закрыли до утра / Facebook
Собравшиеся откровенно выражают свое недовольство, мотивируя его тем, что имеют право попасть на территорию, тем более что вчера всю ночь пускали желающих, пишет LB.ua.
Однако на охрану - из числа самообороны Майдана - такие доводы не действуют. Охранники говорят, что ночью были случаи мародерства и нападения вооруженных людей, поэтому на сегодня вход закрыт.
Межигорье откроют для посещения завтра в 8.00 утра.
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