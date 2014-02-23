В Межигорье из-за мародерства перестали пускать людей

Собравшиеся откровенно выражают свое недовольство, мотивируя его тем, что имеют право попасть на территорию, тем более что вчера всю ночь пускали желающих, пишет LB.ua.

Однако на охрану - из числа самообороны Майдана - такие доводы не действуют. Охранники говорят, что ночью были случаи мародерства и нападения вооруженных людей, поэтому на сегодня вход закрыт.

Межигорье откроют для посещения завтра в 8.00 утра.

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