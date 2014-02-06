Реабилитация пострадавших в ДТП в Сумской области займет до 4 месяцев - главный хирург

В Сумской области пострадавшим в результате столкновения маршрутки с поездом на железнодорожном переезде в Белопольском районе на лечение и реабилитацию нужно до 4 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный хирург Сумской области Николай Кобилецкий.

«Все зависит от характера травм. Поэтому сказать, сколько времени будет продолжаться реабилитация, сложно. Предварительно, это может быть от полутора до 3-4 месяцев», - сказал Кобилецкий.

В частности, по его словам, уже стало лучше 15-летнему подростку, который сейчас находится в ортопедическо-травматологическом отделении областной детской больницы, а состояние остальных пострадавших остается без изменений.

«В стационарах областных больниц находится 6 людей. У подростка, состояние которого до этого оценивалось как средней тяжести, самочувствие улучшилось и в настоящее время его состояние удовлетворительное. В отношении других пяти пострадавших, то у двух оно средней тяжести, а у троих стабильное, но тяжелое», - отметил врач.

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По его информации, две женщины находятся в реанимации, три другие – в нейрохирургическом, торакальном и ортопедическо-травматологическом. У 58-летней прооперированной женщины тяжелая политравма.

«Сейчас делается все, чтобы женщина осталась жива. У нее травмы очень тяжелые: неизолированное повреждение печени, селезенки, тяжелые забои сердца, двух легких, переломы костей, которые принадлежат к так называемому каркасному аппарату грудной клетки, и целый ряд других повреждений», - сообщил медик.

Он подчеркнул, что медики вместе с властью делают все возможное для того, чтобы пострадавшие в ДТП были живы и здоровы и не стали инвалидами.

«Все больные обеспечены всем необходимым, с ними работает психолог, психологическое состояние пострадавших удовлетворительное», - сказал Кобилецкий.

При этом он заметил, что за свою 30-летнюю хирургическую практику впервые оказывает помощь такому количеству людей, пострадавшим в тяжелой аварии.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля около 15-ти часов на железнодорожном переезде «23 км» перегона Виры-Коморы (Сумская область), оборудованном автоматической сигнализацией, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением «Харьков-Ворожба». В автобусе находилось 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 - травмированы. Открыто уголовное производство.

Сегодня похоронили первых 6 погибших.