Суд приговорил бывшего мэра Инкермана к 5 годам тюрьмы за взятку

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание завершилось в понедельник вечером, приговор зачитывался в течение почти 4 часов.

Сам Коноплев на заседании не присутствовал, из Симферопольского СИЗО на заседание суда в Балаклаву 3 февраля по неизвестным причинам он доставлен не был.

Читайте такжеНа Черниговщине за взятку в $ 2 тысячи задержан сельский председательАдвокат Коноплева Виктория Митько заявила журналистам, что по делу будет подаваться апелляция, «поскольку в прениях и защитник, и подсудимый просили оправдательного приговора».

Как сообщал УНИАН, Коноплев был задержан при получении взятки в сумме 20 тыс. долларов и 100 тыс. грн. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение). Ленинский районный суд Севастополя избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО № 15 г. Симферополя.

Деньги Коноплев, вместе с подельником, якобы, получил за то, что обещал общественной организации инвалидов решить на сессии горсовета вопрос о выделении земельного участка.