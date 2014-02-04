В Донецке при задержании преступника ранены четыре милиционера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка или военнослужащего) УК Украины.

Прокурором области Олегом Сюсяйло принято решение поручить расследование уголовного производства следственному управлению прокуратуры Донецкой области. Сейчас создана совместная следственно-оперативная группа следователей и определен план первоочередных действий.

Личность злоумышленника уже установлена. Органами милиции принимаются меры по его задержанию. Ход досудебного расследования находится на контроле прокурора области.